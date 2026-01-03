Haberler

Manisa'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Güncelleme:
Manisa'nın Demirci ilçesinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki Şerife Çınar'ın kaybolması üzerine AFAD, polis ve jandarma ekipleri arama çalışmaları başlattı. Ekipler, Hisar Kaplıcaları bölgesi ve çevresinde yaya ve drone ile tarama yapıyor.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde kaybolan Şerife Çınar'ın (59) bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

İlçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde yalnız yaşayan Şerife Çınar'dan haber alamayan yakınları, dün evine geldi. Yakınları, Çınar'ı evinde bulamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine bölgede AFAD, polis, jandarma ve Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Hisar Kaplıcaları mevkisinden başlatılan arama faaliyetleri, arazide yaya olarak sürdürülürken, drone ile de havadan taramalar yapıldı. Ekipler, Hisar Kaplıcaları çevresinin yanı sıra ilçenin eski Simav ve Selendi yolları güzergahlarında da çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yürütülen soruşturma kapsamında ilçenin tüm çıkış noktalarındaki MOBESE kameraları incelemeye alındı.

Öte yandan, arama çalışmalarına havanın kararması ve yağmur sebebiyle ara verilirken, günün ilk ışıklarıyla yeniden saha taramasının devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
