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Manisa'da karısını öldürüp onun teyzesini yaralayarak kaçan kişi intihar etti

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tabancayla karısını öldürüp eşinin teyzesini yaralayarak kaçan kişi, intihar etti.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tabancayla karısını öldürüp eşinin teyzesini yaralayarak kaçan kişi, intihar etti.

Dilek Mahallesi'nde yaşanan olaydan sonra uzaklaşan H.T'nin (35) cansız bedeni Kayışlar Mahallesi'ndeki bir arazide bulundu.

H.T'nin tabancayla hayatına son verdiği belirlendi.

Dilek Mahallesi'nde dün H.T. henüz belirlenemeyen nedenle eşi G.T. (31) ile yanındaki teyzesi R.G'ye (56) tabancayla ateş açmış, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.T. kurtarılamamıştı. Kaçan zanlının yakalanması için jandarma çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA
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