Manisa'da göçük altında kalan işçi öldü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kanalizasyon hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 55 yaşındaki işçi Ramazan Küren hayatını kaybetti. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sancaklıbozköy Mahallesi Turgutlu Caddesi'nde yürütülen kanalizasyon hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

İşçilerden Ramazan Küren (55) toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu ulaşılan Küren'in, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Küren'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan
