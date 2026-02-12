Haberler

Manisa'da kamyonun üzerindeki iş makinesinin çarptığı çocuk yaralandı

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde hareket halindeki bir kamyonun taşıdığı iş makinesi, elektrikli bisikletten inen 14 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı, sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde hareket halindeki kamyonun üzerindeki iş makinesinin çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 35 P 1508 plakalı kamyonla taşınan iş makinesi, Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı yan yolu geçişinde, kaldırımda elektrikli bisikletten inen 14 yaşındaki D.U.'ya çarptı.

Yaralanan çocuk ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
