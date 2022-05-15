Manisa'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

Manisa'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'nın Soma ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 2 kişi öldü.
SOMA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 2 kişi öldü.
Mehmet Yalçın'ın (23) kullandığı 43 KJ 600 plakalı kamyon ile Mehmet Çolak'ın (52) idaresindeki 10 L 5347 plakalı otomobil, Soma Çevre Yolu Savaştepe Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Otomobilde yaralanan sürücü Mehmet Çolak ile yolcular Medine Çolak (73), Osman Çolak (70) ve Ali Gürel, Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Medine ve Osman Çolak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Ahmet Bayram - Güncel