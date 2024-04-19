Üye Girişi
Haberler

Manisa'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 9 öğrenci yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada 9 öğrenci yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin durumu ise iyi.

?????? Manisa'nın Selendi ilçesinde kamyonet ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 öğrenci yaralandı.

Çortak Ömer Nimet Kahraman İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerini taşıyan H.E. idaresindeki 45 J 9679 plakalı minibüs, Omurlar Mahallesi yolunda karşı yönden gelen A.B'nin kullandığı 45 DP 961 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 9 öğrenci ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Selendi Manisa trafik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title