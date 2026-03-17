Manisa'da bir kadının, tartıştığı kayınvalidesi ve kayınpederinin evini ateşe verdiği iddia edildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kadının kayınvalidesi ve kayınpederinin yaşadığı daireyi ateşe verdiği ileri sürüldü.

Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir apartmanda A.F. (30) ile kayınvalidesi ve kayınpederi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

İşlemlerinin ardından taksiyle eve dönen A.F'nin, kayınvalidesi ve kayınpederinin polis merkezinde bulunduğu sırada daireyi ateşe verdiği iddia edildi.

Daireden yükselen alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Polis, şüpheli A.F'nin yakalanması için çalışma başlattı.