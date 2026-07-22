Manisa'da bir kadın bıçaklanarak öldürüldü, eşi gözaltına alındı
Manisa'nın Salihli ilçesinde 55 yaşındaki Sultan Gürel G, evinde bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili eşi H.G.'yi gözaltına aldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde 55 yaşındaki kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü, şüpheli koca gözaltına alındı.
Yörük Mahallesi'nde, bir kadının evinde bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Evde Sultan Gürel G'yi (55) hareketsiz halde bulan sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ölen kadının eşi H.G. (62), cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu