Manisa-Pınar Karataş'ın öldürüldüğü noktada kadınlardan açıklama: Birlikte mücadele etmeliyiz

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen Pınar Karataş'ın (37) yaşamını yitirdiği noktada kadınlar basın açıklaması yaptı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da dahil, hiçbir erkeğin katılmasına izin verilmeyen açıklamada, "Kadın cinayetlerinin politik olduğunu biliyoruz. Kadın hakları konusunda bilinçlenmeli ve birlikte mücadele etmeliyizö denildi.

Olay, 27 Ocak'ta saat 11.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçe bulunduğu belirtilen Hayrettin Karataş (37), boşanma aşamasındaki eşi Pınar Karataş ile evinin önünde karşılaştı. Yanında getirdiği tabancayla eşine ateş eden Karataş, Pınar Karataş'ı boynundan vurdu. Ağır yaralanan Karataş, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta, suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayrettin Karataş, tutuklandı. 7 çocuk annesi Pınar Karataş'ın cenazesi, memleketi Ağrı'nın Patnos ilçesinde toprağa verildi.

Manisa'da Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu öncülüğünde bugün mahallede kurulan semt pazarı alanında toplanan kadınlar, 'Asla yalnız yürümeyeceksin' sloganları eşliğinde yürüyerek Pınar Karataş'ın öldürüldüğü noktaya geldi. Burada yapılan basın açıklamasına CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da dahil olmak üzere hiçbir erkeğin katılmasına izin verilmedi.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Tahmilci yaptığı açıklamada, "Her gün acıyla, her gün gözyaşıyla, her gün bir kadının acısıyla burkuluyoruz. Kadın cinayetlerinin politik olduğunu biliyoruz. Kadın hakları konusunda bilinçlenmeli ve birlikte mücadele etmeliyiz. Susmayacağızö dedi.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise "Kadınlar korunana, bu ölümler sona erene kadar mücadelemiz sürecekö ifadelerini kullandı.

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, -