Haberler

Manisa'da kaçak tütün operasyonu: 1 tutuklama

Manisa'da kaçak tütün operasyonu: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde düzenlenen operasyonda bir TIR'da 79 bin 240 paket kaçak sigara ve 27 bin 170 ısıtılmış sigara ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada 79 bin 240 paket kaçak sigaranın yanı sıra 27 bin 170 ısıtılmış sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tütün ve emtia kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede bir operasyon gerçekleştirildi. Ekipler tarafından S.Ö.'nün (25) kullandığı TIR, durduruldu. Yapılan aramalarda 79 bin 240 paket kaçak sigara, 27 bin 170 ısıtılmış sigara (Terea), 4 bin 100 elektronik sigara, 443 pipo tütünü ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli S.Ö. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan S.Ö., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Grönland'ı Trump'a vermemekte ısrar eden Danimarka'dan korkutan itiraf
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya ve İran da listede: ABD 75 ülkeye vize işlemlerini süresiz askıya alıyor

Dünyanın yarısına kapıyı kapadılar! Aralarında Rusya ve İran da var
Sakarya'da şehir hastanesi yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bir şehrimizin umut bağladığı inşaatın yangınından yeni görüntüler
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada

Büfede alışveriş yaparken, yaka paça dışarı çıkarıldı
Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri

Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri
Rusya ve İran da listede: ABD 75 ülkeye vize işlemlerini süresiz askıya alıyor

Dünyanın yarısına kapıyı kapadılar! Aralarında Rusya ve İran da var
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...