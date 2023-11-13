Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamada, bir yolcu otobüsünün bagajında 1 milyon 210 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara ile 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Manisa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Milyon 210 Bin Adet Sigara ve 120 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kula'da yolcu otobüsünde kaçak tütün ele geçirildi

Manisa Jandarması yolcu otobüsünün bagajında 1 milyon 210 bin adet makaron sigara ele geçirdi

MANİSA - Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada yolcu otobüsünün bagajında 1 milyon 210 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara ile 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kula'da kaçakçılığa savaş açan Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bugün İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde icra edilen yol kontrol uygulamasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan yolcu otobüsünde inceleme yapan jandarma ekipleri, otobüsün bagajından 1 milyon 210 bin adet içi doldurulmuş makaron sigara ile 120 kilogram açık tütün ele geçirdi. Ele geçirilen sigaralar ve tütüne el konulurken, kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.