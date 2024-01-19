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Manisa'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 34 Afganistan Uyruklu Yakalandı

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Manisa'da bir metal sanayi tesisine ait 2 ayrı iş yerinde, ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen 34 Afganistan uyruklu kişi yakalandı. İş yeri sahibine ise kaçak işçi çalıştırdığı gerekçesiyle 1,5 milyon lira ceza uygulandı.

MANİSA'da, metal sanayi tesisine ait 2 ayrı iş yerinde, ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 34 kişi yakalandı. İş yeri sahibi T.S.'ye, kaçak işçi çalıştırdığı gerekçesiyle 1,5 milyon lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bugün Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren işletmeye ait 2 ayrı iş yerinde, savcılığın talimatıyla yapılan aramada 34 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı işlemlerine başlandı. İş yerinin sahibi T.S.'ye ise izinsiz işçi çalıştırarak 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle 1,5 milyon lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Afganistan Göçmen Ceza Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

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