Manisa'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 5 Bin 250 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde H.Y. ve C.D. isimli şahısların işyerlerinde kaçak akaryakıt satışı yaptığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, şüpheli 2 kişinin iş yerinde ve 2 transit araçta yaptığı aramada 5 bin 250 litre kaçak akaryakıt ile 2 adet sayaçlı elektrikli pompa, 2 adet dinamo, 10 bin litrelik akaryakıt tankı ve 4 adet bin litrelik akaryakıt tankı ele geçirildi. Ele geçirilen araçlara ve malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA