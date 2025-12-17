Manisa'da itfaiye aracının devrilmesi sonucu itfaiye eri yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu bir itfaiye eri yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ihbara giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ot yangını ihbarını değerlendirmek üzere harekete geçtiği öğrenilen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi aracı, Hacırahmanlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan itfaiye eri, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
