Manisa'da iş makinesine çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari aracın yol kenarında park halindeki ekskavatöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

B.D'nin (38) kullandığı 09 ACR 708 plakalı hafif ticari araç, Şehitler Mahallesi 7 Eylül Yolu Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak park halindeki ekskavatöre çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü B.D. ile yolcular Fahri Topalcık (67) ve M.A.B. (54) olay yerindeki müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Topalcık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA