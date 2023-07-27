Manisa'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartman inşaatında çalışan işçi, düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçinin cenazesi morga kaldırıldı.