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Manisa'da inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde inşaat halindeki apartmanın 4. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde inşaat halindeki apartmanın 4. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Cengiz Topel Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki inşaatta çalışan Osman Tezcan (52), 4. kattan düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Tezcan, ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Tezcan, kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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