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Demirci'de feci kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti

Demirci'de feci kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti
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Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş hayatını kaybetti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş hayatını kaybetti.

Söğütçük Mahallesi yakınlarında, Erol U. (56) yönetimindeki 10 ZD 808 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Murathan Gökçe (44) idaresindeki 06 MGG 62 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Erol U. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan kardeşi Nurten E'nin (54) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer araç sürücüsü Murathan Gökçe ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Cihan Gökçe'nin (34), Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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