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Manisa'da iki otomobil kazaya karıştı: 4 yaralı

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Manisa'da iki otomobil kazaya karıştı: 4 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, 23.45 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Salihli yönüne gitmekte olan Salih Kolay (47) yönetimindeki 45 B 3798 plakalı otomobile, yine aynı yöne seyir halinde olan Dursun Aydoğan (37) idaresindeki 35 DA 058 plakalı otomobil arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle 45 B 3798 plakalı otomobilin sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Raziye Kolay (52), Fatma Kolay (51) ve Yiğit Kadir Kolay (12) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Güncel

Turgutlu Ankara Güncel Haberler

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