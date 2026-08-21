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Turgutlu'da Hurdalık Yangını Zeytinliklere Sıçradı

Turgutlu'da Hurdalık Yangını Zeytinliklere Sıçradı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hurdalıkta başlayan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hurdalıkta başlayan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Atatürk Mahallesi'nde hurda malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle otluk alana ve zeytinliklere yayılan alevlere, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile çevredeki beton firmasına ait araçlarla müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın, yakınındaki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Kaynak: AA
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