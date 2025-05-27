Manisa'da Hafif Ticari Araç Kadına Çarptı: 64 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Manisa'da Hafif Ticari Araç Kadına Çarptı: 64 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geri manevra yapan bir hafif ticari aracın çarptığı 64 yaşındaki kadın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

İstasyonaltı Mahallesi'nde M.S.C'nin kullandığı 45 TE 375 plakalı hafif ticari araç, geri manevra sırasında Gazali Dağlı'ya (64) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Dağlı, ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağlı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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