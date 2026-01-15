Haberler

Manisa'da haber alınamayan kişinin cesedi dere yatağında bulundu

Güncelleme:
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki Hamit Akyol'un cesedi, dere yatağında bulundu. Akyol'un yakınları, kendisinden haber alamadıkları için jandarmaya başvurmuştu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde haber alınamayan 74 yaşındaki kişinin cesedi dere yatağında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Hamit Akyol'un yakınları jandarmaya başvurarak Akyol'dan geceden beri haber alamadıklarını bildirdi.

Şehzadeler Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri mahalle ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Mahalledeki derede yapılan çalışmalarda Akyol'un cansız bedeni bulundu.

Akyol'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

