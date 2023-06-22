Manisa'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye OSB'de yer alan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası'nda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar hem Manisa hem de İzmir'den göründü.

Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar hem Manisa hem de İzmir'den göründü

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye OSB'de yer alan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası'nda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye OSB'deki Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası'nda saat 16.30 sıralarında çıkan yangın devam ediyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi iş makineleri ve tankerlerle müdahale edilirken, çevre ilçelerden de takviye ekipler istendiği öğrenildi. Yangına havadan da müdahale edebilmek için yangın söndürme uçağının da havalandığı bildirildi.

Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehir merkezinden ve İzmir'den de görünürken ekiplerin yangınla mücadelesi aralıksız bir şekilde devam ediyor.