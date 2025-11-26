Manisa'da Geleneksel Oyunlar Tırı Çocuklarla Buluştu
Geleneksel Oyunlar Tırı, Manisa'daki çocukları geçmişteki oyunlarla buluşturdu. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar mangala, masa güreşi, halat çekme gibi geleneksel oyunları oynayarak eğlendi.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca ata yadigarı geleneksel oyun kültürünün yaşatılması amacıyla hayata geçirilen "Geleneksel Oyunlar Tırı", Manisa'daki Cumhuriyet Meydanı'na geldi.
Meydandaki parkurda, mangala, masa güreşi, onikitaş, halat çekme, çemberbaz, kale, aşık, çember çevirme, çuvalda zıplama ve koca ayak gibi oyunları deneyimleyen çocuklar, doyasıya eğlendi.
Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Güncel