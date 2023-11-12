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Manisa'da Gediz Köprüsü'nde Hafif Ticari Araç Düştü, 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde Gediz Köprüsü'nden düşen hafif ticari araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada sürücü ve araçta bulunan diğer iki kişi yaşamını yitirdi.