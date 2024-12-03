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Manisa'da Fotokapan ile Ayı Görüntülendi

Manisa'da Fotokapan ile Ayı Görüntülendi
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Manisa'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla ilk kez bir ayı doğal yaşam alanında görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, bu görüntünün Manisa'nın zengin ekosisteminin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Manisa'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla ayı doğal yaşam alanında görüntülendi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan ve görsellerin de yer aldığı paylaşımda, "Fotokapan çalışmalarımız sırasında ilk kez bir ayıyı doğal yaşam alanında görüntülemeyi başardık." ifadesi yer aldı.

Görüntünün, Manisa'nın zengin ekosisteminin güçlü bir göstergesi olduğu ifade edilen açıklamada, yaban hayatı koruma çalışmalarının önemi vurgulandı.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel
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