Manisa'da Evde Yangın: 86 Yaşındaki Adam Hastaneye Kaldırıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 86 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi'nde Abdullah Dönmez'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin yardımıyla Dönmez, evden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen Dönmez, ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.