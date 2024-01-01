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Manisa'da domuz saldırısı: Çoban yaralandı

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Manisa'nın Demirci ilçesinde, ormanlık arazide domuzun saldırdığı çoban yaralandı. Kargınışıklar Mahallesi dere yatağı mevkiinde koyunlarını otlatan İdris Çelik (45) yamaçtan gelen domuzun saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Çelik, ihbar üzerine gelen ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, ormanlık arazide domuzun saldırdığı çoban yaralandı.

Kargınışıklar Mahallesi dere yatağı mevkiinde koyunlarını otlatan İdris Çelik (45) yamaçtan gelen domuzun saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Çelik, ihbar üzerine gelen ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çelik, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

İdris Çelik Salihli Demirci Manisa Yerel Haberler Güncel Haberler

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