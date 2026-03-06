Haberler

Manisa merkezli 7 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Manisa merkezli 7 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa merkezli yapılan operasyonda, savcı ve polis olarak kendilerini tanıtarak dolandırıcılık yapan 11 kişiden 10'u tutuklandı. Şüphelilerin 32 dolandırıcılık olayında 14 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Manisa merkezli 7 ilde, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüphelilerin telefonla aradıkları kişilere kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları belirlendi.

Şüphelilerin, bu yöntemle 32 farklı dolandırıcılık olayında yaklaşık 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Ekipler, Manisa, İzmir, İstanbul, Bursa, Zonguldak, Tekirdağ ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu

İran bu kez Körfez'in en büyük ülkesini hedef aldı! ABD üssü alev alev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayrampaşa'da CHP'li iki meclis üyesi DSP'ye geçti

İki meclis üyesi zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
İrem'in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye

En mutlu gününde iki bacağını kaybetti! İsyan ettiren son
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Bayrampaşa'da CHP'li iki meclis üyesi DSP'ye geçti

İki meclis üyesi zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu

Gittikçe daha tehlikeli oluyor: O ülke de yakında düşecek
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti