MANİSA'DA ÇOCUKLAR İÇİN 'ASKIDA KIYAFET' UYGULAMASI

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde giyim mağazası sahibi Çisem Kıdır (30) depremden etkilenerek, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için 'askıda kıyafet' uygulaması başlattı. İş yerine astığı yazıyla kampanyayı duyuran Kıdır, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor.

Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi Kara Mızrak Caddesi'nde giyim mağazası işleten evli ve 1 çocuk annesi Çisem Kıdır, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenip, 'askıda kıyafet' uygulaması başlattı. Kıdır, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için başlattığı kampanyayı iş yerine astığı yazıyla duyurdu. İhtiyaç sahibi vatandaşları, yardımseverlerle buluşturan Kıdır'ın başlattığı kampanya ilgi gördü. Mağaza sahibi Çisem Kıdır, "Depremden dolayı yoğun üzüntü yaşadık. Özellikle ihtiyacı olan ailelere askıda kıyafet kampanyası başlatma fikri doğdu. Projeyi uyguladım. Manisa'da çok fazla sayıda duyarlı vatandaşımız var. Tüm hayırseverlerimizden yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için destek bekliyorum" diye konuştu.