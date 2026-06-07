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Manisa’nın Kula ilçesinde cip-motosiklet çarpışması: 1 ağır yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde cip-motosiklet çarpışması: 1 ağır yaralı
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Manisa’nın Kula ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Sinan Gökoğlan ağır yaralandı. Kaza saat 17.30 sıralarında Şehitlioğlu Mahallesi Emir Kaplıcaları mevkisinde meydana geldi. Motosiklet cipin altında kalan genç, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi süren Gökoğlan’ın tedavisi devam ederken, cip sürücüsü gözaltına alındı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü Sinan Gökoğlan (18) ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kula ilçesi Şehitlioğlu Mahallesi Emir Kaplıcaları mevkisinde meydana geldi. Sinan Gökoğlan yönetimindekmi 45 AGR 912 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen S.Ö.(26) yönetimindeki 45 BAR 324 plakalı cip, çarpıştı. Motosikletiyle birlikte cipin altında kalan Gökoğlan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilin altından çıkarılan Gökoğlan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tedaviye alınan Gökoğlan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Cipin sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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