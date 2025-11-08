Haberler

Manisa'da Çıkan Yangında İki Ev Hasar Gördü

Güncelleme:
Turgutlu ilçesinde bir evde başlayan yangın, bitişikteki evi de etkileyerek hasara yol açtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında iki evde hasar oluştu.

Kırsal Derbent Mahallesi'nde İsmail D'ye ait müstakil evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aynı kişiye ait bitişikteki eve de sıçrayan yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Ekipler, yangın sırasında evden 2 mutfak tüpü ile 45 kilogramlık ticari tüp çıkardı.

İki evde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
