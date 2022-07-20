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Manisa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

AA - İrfan Anlayanoğlu - Güncel
Manisa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Atatürk Mahallesi'ndeki Kurultay Sokak üzerinde bulunan bir evin ikinci katında yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Turgutlu İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında evde yaşayanlardan Halime İn, dumandan etkilendi.

Halime İn, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ev sahibi Remzi İn ise gözyaşı döktü.

AA / İrfan Anlayanoğlu - Güncel

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