Manisa'da Çıkan Yangın Salihli'ye Ulaştı

Manisa'da Çıkan Yangın Salihli'ye Ulaştı
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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çöplük alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayarak Salihli ilçe sınırlarına ulaştı. Yangının üzerinden 27 saat geçerken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ediyor.

YANGIN SALİHLİ'YE ULUŞTI

Manisa'nın Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında çöplük alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangında alevler Salihli ilçe sınırlarına ulaştı. Yangında 27'nci saat geride kalırken ekipler söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Emre SAÇLI/ SALİHLİ(Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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