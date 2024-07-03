Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.