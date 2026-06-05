Manisa'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı

Manisa'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adalet Sarayı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Manisa 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Aydın Yetiş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Manisa Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Arslan, Türk infaz sisteminin hem teorik hem de uygulama alanında uluslararası düzeyde örnek gösterilen bir konuma ulaştığını belirtti.

Cezaevi savcısı Kamil Yılmaz da ceza infaz sisteminin adaletin tesisi ve toplumsal refahın korunmasında önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

Törenin ardından ceza infaz kurumu personeli ile hükümlüler tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Programa Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, hakimler, savcılar, avukatlar, kurum müdürleri ve çok sayıda personel katıldı.