Haberler

Manisa'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla Adalet Sarayı bahçesinde tören düzenlendi. Törende çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmalar yapıldı, el sanatları sergisi açıldı.

Manisa'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adalet Sarayı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Manisa 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Aydın Yetiş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Manisa Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Arslan, Türk infaz sisteminin hem teorik hem de uygulama alanında uluslararası düzeyde örnek gösterilen bir konuma ulaştığını belirtti.

Cezaevi savcısı Kamil Yılmaz da ceza infaz sisteminin adaletin tesisi ve toplumsal refahın korunmasında önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

Törenin ardından ceza infaz kurumu personeli ile hükümlüler tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Programa Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, hakimler, savcılar, avukatlar, kurum müdürleri ve çok sayıda personel katıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki dev AVM'nin tamamı satıldı

İstanbul'un dev AVM'sinin tamamı satıldı
Dünyada sadece Türkiye'de var! 81 ilden vatandaşlar akın ediyor

Dünyada sadece Türkiye'de var! 81 ilden vatandaşlar akın ediyor
Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Galatasaray'dan Okan Buruk için karar

Ve beklenen oldu! Bu iş tamam
Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler
Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi

Duruşma için yola çıkarıldı, 60 km sonra cezaevine geri getirildi
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı

Piyasalar yangın yeri! Tarihte bir ilk yaşanıyor