Manisa'da çelik kasadan hırsızlığa 5 tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinden çelik kasayı çalan 4 şüpheliye yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı. Olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinin çelik kasasını açarak paraları çalan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Olay, 14 Ekim gecesi organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. İş yerine giren yüzleri maskeli 4 şüpheli, çelik kasayı keserek içindeki paraları alıp kaçtı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, polise haber verdi. İhbar üzerine Asayiş Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları incelendi. Çalışmalarda, şüphelilerin İstanbul'dan Turgutlu'ya geldikleri belirlendi.

3 BİN 500 ARAÇ İNCELENDİ

13-14 Ekim tarihlerinde Manisa'ya giriş ve çıkış yapan yaklaşık 3 bin 500 araçta yapılan incelemeler sonucu, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden H.K. (31) ve M.T. (25), İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Manisa'ya getirilen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından 26 Aralık'ta tutuklandı. Farklı suçlarından cezaevinde oldukları belirlenen D.Ç. (27) ve M.K. (24) ise SEGBİS yöntemiyle katıldıkları duruşmada önceki gün bu suçtan da tutuklandı. İstanbul'da olduğu tespit edilen şüphelilerden Z.S. (27) dün operasyonla yakalandı. Bugün Manisa'ya getirilen Z.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olayla bağlantısı saptanan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
