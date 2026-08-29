Turgutlu'da çatı yangını: 2 çocuk dumandan etkilendi
Manisa Turgutlu'da üç katlı bir binanın çatısında çıkan yangında, çatıda bulunan iki çocuk çevredekilerce kurtarıldı. Dumandan etkilenen çocuklar hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yangında dumandan etkilenen 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Yıldırım Mahallesi Sanat Sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında çatıda bulunan 2 çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Dumandan etkilenen çocuklar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Kaynak: AA