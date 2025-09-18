Haberler

Manisa'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı

Manisa'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı
Güncelleme:
Manisa'nın Kula ilçesinde bir otomobilin bisikletli çocuğa çarpması sonucu 11 yaşındaki İ.K. ağır yaralandı. Olay, otopark girişi önünde gerçekleşti. Çocuk hastaneye kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü İ.K.(11), ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kula Belediyesi kapalı otopark girişinde meydana geldi. A.N'nin kullandığı 45 AVE 179 plakalı otomobil, iddiaya göre otopark girdiği sırada, kaldırımdan yola inen İ.K.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle bisikletten yere savrulan çocuk, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı İ.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü A.N. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
