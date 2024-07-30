Manisa'da bir lokantada çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lokantada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Turan Mahallesi Baltacı Mahmut Yolu üzerindeki işletmenin mutfak bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangın, hasara neden oldu.