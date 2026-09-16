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Manisa'da bir kişi, karısını ve onun teyzesini silahla yaraladı

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir kişi, karısını ve onun teyzesini silahla yaraladı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir kişi, karısını ve onun teyzesini silahla yaraladı.

Dilek Mahallesi'nde H.T. (35), henüz bilinmeyen nedenle eşi G.T. (31) ile yanındaki teyzesi R.G'ye silahla ateş etti.

Açılan ateş sonucu G.T. ve R.G. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan H.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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