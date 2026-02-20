Haberler

Manisa'da evde bir kişi ölü, eşi baygın bulundu

Turgutlu ilçesinde Yılmaz Uğur'un evinde ölü bulunduğu, baygın haldeki eşi Hatice Uğur'un hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olay, yakınlarının durumu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu, baygın haldeki eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz (60) ile Hatice Uğur'dan (58) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmanın 4. katındaki daireye merdivenli araçla balkondan giren itfaiye ekipleri, çifti evde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri Yılmaz Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde bulunan Hatice Uğur ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yılmaz Uğur'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
