Manisa'da bağ evinde yangın: 1 ölü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangında 5 çocuk babası Şükrü Özdil (90) hayatını kaybetti.

Yangın saat 18.00'de Piyadeler Mahallesi Aşağı Piyadeler mevkisinde Şükrü Özdil'in tek başına yaşadığı bağ evinde çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler kontrol altına alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 5 çocuk babası Özdil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özdil'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahalle muhtarı İsa Bilgiç, "Şükrü amcamız tek başına yaşıyordu. Yangından bir saat önce kahvenin önündeymiş. Mekanı cennet olsun" dedi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

