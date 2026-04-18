Haberler

Manisa'da bağ evinde yangın: 1 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki bir bağ evinde çıkan yangında 5 çocuk babası 90 yaşındaki Şükrü Özdil hayatını kaybetti. Yangın sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yangın saat 18.00'de Piyadeler Mahallesi Aşağı Piyadeler mevkisinde Şükrü Özdil'in tek başına yaşadığı bağ evinde çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler kontrol altına alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 5 çocuk babası Özdil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özdil'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahalle muhtarı İsa Bilgiç, "Şükrü amcamız tek başına yaşıyordu. Yangından bir saat önce kahvenin önündeymiş. Mekanı cennet olsun" dedi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı

Adliye önü karıştı, cezaevine böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor

Yavaş, Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zaman geçiyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinin kan kaybı sürüyor

Nazar değdi!
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
FBI Direktörü hakkında çarpıcı iddialar

ABD istihbaratının teslim edildiği isim ile ilgili iddialar çok vahim

16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu