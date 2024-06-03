Manisa'da Baba Oğlu Bıçakla Yaraladı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan olayda, tartışan baba oğlunu bıçakla yaraladı. Yaralı oğlu hastaneye kaldırılırken, şüpheli baba ise gözaltına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Durasıl Mahallesi'nde yaşayan K.A. (46) ile oğlu T.A. (20) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada K.A, oğlunu bıçakla yaraladı.
Yakınları tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülen T.A, buradaki müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Şüpheli baba, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
K.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.