Manisa'da avukata saldırı: İş yerine haciz için giden avukatı pompalı tüfekle yaraladı

Manisa'da, haciz işlemi için icra memurlarıyla işlettiği içki satışı yapılan iş yerine gelen avukat Mehmet Demirlek'i (45) pompalı tüfekle bacağından yaralayan Murat Güçlü (42), tutuklandı. Manisa Baro Başkanı Ümit Rona, Turgutlu Adliyesi önünde avukatlarla basın açıklaması yapıp, meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınadı ve olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

MANİSA'da, haciz işlemi için icra memurlarıyla işlettiği içki satışı yapılan iş yerine gelen avukat Mehmet Demirlek'i (45) pompalı tüfekle bacağından yaralayan Murat Güçlü (42), tutuklandı. Manisa Baro Başkanı Ümit Rona, Turgutlu Adliyesi önünde avukatlarla basın açıklaması yapıp, meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınadı ve olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Turgutlu ilçesinde, avukat Mehmet Demirlek, dün saat 12.30 sıralarında, iddiaya göre, icra memurlarıyla birlikte, aldığı kurbanlıkların parasını ödemediği için hakkında icra takibi başlatılan Murat Güçlü'ye ait içki satışı yapılan iş yerine hacze gitti. Avukat Demirlek ile Güçlü, burada tartıştı. Güçlü, iş yerindeki pompalı tüfekle ateş açıp, Demirlek'i sağ bacağından yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Demirlek, ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Demirlek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Murat Güçlü, daha sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Güçlü, polisteki ifadesinde, avukat Demirlek'i borcu ödeyeceğini söyleyip, icra işlemi başlatmaması için uyardığını ancak buna rağmen haciz gelmesi nedeniyle sinirlenip, vurduğunu söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Murat Güçlü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.