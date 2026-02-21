Gediz taşkını sonrası Turgutlu'da inceleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde aşırı yağışın ardından Gediz Havzası'nda meydana gelen taşkınlar, hayvancılık tesislerini ve tarım arazilerini vurdu. Bölgeye giden AFAD ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, su altında kalan hayvan damlarında incelemelerde bulundu.

Manisa ve çevresinde son günlerde etkisini sürdüren şiddetli yağış, Turgutlu Ovası'nda hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından debisi yükselen Gediz Nehri'nin taşması sonucunda, nehir yatağına yakın bölgedeki çok sayıda hayvan damı ve tarım arazisi su altında kaldı. Yaşanan su baskınlarının ardından Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipler, bölgeye giderek inceleme yaptı. Taşkın noktalarını gezen yetkililer, zarar gören işletmelerde incelemelerde bulunup, üreticilerin taleplerini not etti.

HAYVANLARA TAHLİYE EDİLDİ

Su seviyesinin tehlikeli boyutlara ulaştığı bazı damlardaki hayvanlar, ekiplerin ve üreticilerin çalışması ile güvenli bölgelere tahliye edildi. Mağduriyet yaşayan yetiştiricilerle görüşen yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ekipler, nehir yatağı çevresindeki üreticileri, bölgede devam etmesi beklenen yağışlar ve olası yeni taşkın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ÇİFTE MAĞDURİYET YAŞADILAR

Öte yandan taşkın tarım arazilerini de vurdu. Suyla kaplanan bahçelerdeki erik ağaçlarının çiçek açtığı görülürken, üreticiler hem besi çiftliklerinin hem de ekili arazilerin zarar görmesi ile çifte mağduriyet yaşadı. Yetkililer, bölgedeki su tahliye çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı