Manisa'da apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir apartmanın çatı katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangında 6 kedinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yarhasanlar Mahallesi 2306 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

?Öte yandan, yangın sonrası yapılan incelemede evdeki 6 kedinin ise öldüğü belirlendi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
