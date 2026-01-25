?Manisa'da merdivenden düştüğü iddia edilen kişi öldü
Yunusemre ilçesinde bir apart otelin sahibi Habip Çulha, merdivenlerden düştükten sonra hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
? Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, apart otelin merdivenlerinden düştüğü öne sürülen iş yeri sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
?Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir apart otelin sahibi Habip Çulha'nın otelin bahçesindeki merdivenlerden düştüğü iddia edildi.
?Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Çulha'yı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Çulha'nın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel