Manisa'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobil ve ambulansın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi, yaralıları Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Otogar Kavşağı'nda, F.A. idaresindeki 35 AKY 982 plakalı otomobil ile A.C. yönetimindeki 45 FJ 112 plakalı ambulans çarpıştı.

?Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yoldan savrulurken, ambulans devrildi. ?İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

?Kazada ambulans sürücüsü A.C, sağlık personeli E.İ. ve A.M, otomobil sürücüsü F.A. ile ambulansta taşınan ve kimliği henüz belirlenemeyen hasta yaralandı.

Olay yerindeki müdahalenin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan
