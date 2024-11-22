Manisa'da Alzheimer Hastası Yaşlı Adamdan 4 Aydır Haber Yok

Manisa'da yaşayan Süleyman Turhan, 20 Temmuz'dan bu yana haber alamadıkları babası Mehmet Ali Turhan'ın (74) bulunmasını bekliyor.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde yaşayan ve 20 Temmuz'da tıraş olmak için evden ayrılan Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan'dan bir daha haber alınamadı.

Ailenin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine arama çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde AFAD, ANDA ve AKUT gönüllülerinin yürüttüğü aramalarda herhangi bir ize ulaşılamadı.

Yaklaşık 4 aydır babalarından haber alamayan aile üyeleri, arama çalışmalarının devam etmesini istiyor.

Süleyman Turhan, AA muhabirine, babası Mehmet Ali Turhan'ın bulunması için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

İlk 4-5 gün hangi yöne gittiğine dair bir iz bulamadıklarını anlatan Turhan, "Güvenlik kamerası kayıtlarından Muradiye Pazar Yeri'nin arka tarafından tarım arazilerine doğru gittiğini tespit ettik. Jandarma, AFAD ve diğer ekiplerle birlikte biz de aile olarak muhtemel gideceği yerlere baktık. Gediz Nehri'ne bot indirildi, arama yapıldı. Mısır tarlalarında olabilir diye düşündük, mısırlar kaldırıldı yine bir şey çıkmadı. Ormana giriş yasağı vardı, girme ihtimali değerlendirildi ancak oralarda da bulunamadı." dedi.

Aile olarak babalarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini de düşündüklerini aktaran Turhan, yetkililerden bu konunun göz önünde bulundurulmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.